女星「151」林彥君是演藝圈的甜姐兒代表，拍廣告出名的她，演藝事業橫跨戲劇和主持，而林彥君近日回台南老家團聚，她到知名銅板美食買雞蛋糕時，看到招牌寫著「邱立母」，林彥君立刻拍照PO網，要網友猜猜是什麼意思，還釣出不少專業神人解答。

林彥君近日回台南老家過年，她昨（4日）則曬出知名銅板美食雞蛋糕的攤販招牌，上頭有紅豆餅、花生餅以及「邱立母」，林彥君立刻拍照PO網，要網友猜猜是什麼意思，林彥君還得意笑說：「邱立母是誰？天才如我，竟然懂老闆說的！」

發文吸引女星林柏妤留言：「Cream」，不少專業神人紛紛解答：「酷力姆（Cream）」、「Cream 奶油 台語日語腔」、「有的人也念可利姆」、「奶油啊！很好理解」、「哈哈，原來是克林姆口味啦」，也有不少眼尖網友發現，這雞蛋糕攤販是台南新化有名的銅板美食。

林彥君因身高151公分，而擁有「151」這個外號，林彥君雖然身材嬌小，不過她相當喜歡運動，除了騎車也愛跑步，熱衷騎車的林彥君去年還以選手之姿，代表新北市征戰全國運動會，林彥君更成為史上首位取得全運會資格代表的藝人。