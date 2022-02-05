本土今暴增40例春節以來最多！ 亞旭25人期滿採檢轉陽

中央流行疫情指揮中心宣布國內今天新增40例本土個案以及32例境外移入個案。新增本土個案以亞旭電腦廠25例最多，皆為隔離期滿採檢，另外包括高雄港相關9例、桃園日翊物流4例、桃園錢都群聚1例、高雄大寮諾貝爾幼兒園1例。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，40例中有33例為陰轉陽，而日翊群聚預計明天會再次採檢，可能還會有新的個案。

陳時中表示，桃園市共新增30例，其中25例為亞旭電腦廠員工隔離期滿採檢，都是在防火牆之內；該起群聚累計151例，包括148名員工及3名親密接觸者；該公司共有1000多名員工，陽性率大約是15％，希望能夠控制住，對疫情會有很大的幫助。2月7日會做總檢查，如果沒有新增的案例，就是在可控制的範圍內。

亞旭電腦群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

另外桃園錢都群聚再增1例，為用餐確診孕婦（案18348）的先生（案19192），隔離期滿採檢確診。

高雄市新增10例，其中9例為高雄港相關，包括6例陰轉陽。陳時中說明，其中有一家祖父孫三人，祖母曾經隔離完是陰性，但後來孫子（案19131）確診，爸爸和祖母（案19165、19166）也陸續驗出陽性，而另1例（案19163）曾在1月23日採檢陰性，沒有隔離，後來又被驗出陽性，這3例都屬於新的個案。

高雄另有1例屬於諾貝爾幼兒園群聚，為確診學童（案18822）的陪病家長（案19164），陰轉陽確診。陳時中表示，目前宜蘭礁溪飯店衍伸高雄諾貝爾群聚已經在控制範圍內。

高雄港群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃園日翊物流新增4例，目前該起群聚累計29人確診。陳時中表示，目前該公司250人都在集中檢疫所，會持續觀察，另有1000人是觀察對象，預計明天會再次檢驗，也可能會有新的個案，需要特別注意。

宜蘭某飯店群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例)、日本及菲律賓(各3例)、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、德國、加拿大及印度(各1例)移入；另12例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,101例確診，分別為3,864例境外移入，15,183例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。