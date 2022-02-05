台北市長柯文哲喊話打滿第3劑就微解封，衛福部長陳時中則說很多國家疫苗覆蓋率高但感染率也很高。台北市副市長黃珊珊5日表示，打了那麼多疫苗和原本管制方式一樣，那打這麼多疫苗有什麼用？微解封是勢在必行，北市開工後觀察2周，若都很平穩，月底就要考慮微解封方式。

黃珊珊今早出席光華數位新天地開市時指出，打疫苗和沒打疫苗當然會有差，現在疫情嚴峻，但和去年5月也有差別，包括打疫苗和沒有打的處置也要有差別，加上Omicron感染狀況潛伏期沒有那麼長，入境隔離14天是否檢討也必須要討論，打疫苗就是為了要恢復正常生活，打了那麼多疫苗和原本管制方式一樣，那打了這麼多疫苗有什麼用？微解封是勢在必行。

黃珊珊今早出席光華數位新天地開市。（張立勳攝）

她表示，匡列速度夠快的話，大部分市民可以維持一樣的生活，打過疫苗要有不一樣的處置，才會提出疫苗護照，不可能打了上千萬劑疫苗後，還是跟以前一樣的處置方式，那打疫苗就沒有用，疫苗覆蓋率達到一定程度就要檢討。

黃珊珊說，桃園和高雄疫情還有狀況，北市打算等到春節結束、2月7日開工以後再觀察2周，南來北往的民眾回來以後，開工是否會有傳染狀況，若2周都很平穩，2月底就要考慮微解封方式，不應該還是用原來方式管制，否則大家就沒必要一直打疫苗。