台南市鹿耳門天后宮今年跋出的「四季籤」籤詩。（鹿耳門天后宮提供／洪榮志台南傳真）

台南市鹿耳門天后宮每年農曆大年初五早上吉時都會跋出公籤「四季籤」，預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，作為行事的參考。今天上午鹿耳門天后宮依慣例跋四季籤時，花了大約40分，廟方指整體籤運顯示屬於中平籤。

鹿耳門天后宮從1993年舉辦文化季開始，每年農曆大年初五都舉辦「跋四季籤」活動。今天跋四季籤時，吸引大批香客到場關切今年運勢。跋籤活動由奇益科技董事長邱建興、展立光學董事長王李大同、台南市警三分局長歐祖明、南智捷汽車總經理馬忠榮等4人，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。

10點吉時一到，廟方行禮如儀、開籤筒後，依春、夏、秋、冬分別跋籤。眾禮官虔心默禱，旁觀民眾則屏氣凝神等待，只要跋出「聖杯」，民眾即拍手鼓掌，但因須連續跋得3次「聖杯」方得定籤，每遇連跋數支未能定籤時，現場即氣氛凝重，讓跋籤過程高潮迭起。最後，起手春籤於第14支定籤後，其餘依序為第20、37、21支定籤。

今年鹿耳門天后宮跋出的「四季籤」，經鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：春籤為丙酉第十四籤「財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郎君即便見太平。」；夏籤為丁卯第二十籤「前途功名未得意，只恐命內有交加；兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。」；秋籤為庚子第三七籤「運逢得意身顯變，君爾身中皆有益；一向前途無難事，決意之中保清吉。」冬籤為丁巳第二一籤「十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。」

廟方指出，今年跋出的四季籤屬中平籤，春有佳運須當把握，夏則稍差當保守謹慎，秋轉夏勢好運臨當全力衝刺，冬若誠敬行事則及人自有天向。廟方還強調，跋公籤，信或不信，自在人心；雖為庶民行事的參考，也可作為當政者斟酌。