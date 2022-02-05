中國外交部網站今天（2月5日）消息，2月4日，中國國家主席習近平和來華訪問並出席北京冬奧會開幕式的俄羅斯總統普丁舉行會談。會談結束後，外交部副部長樂玉成接受媒體採訪，介紹會談成果。樂玉成表示，中俄關係上不封頂，不斷攀登新高。

樂玉成表示，本次中俄元首會晤非常成功。中俄兩國之間有一個好傳統，無論誰家辦喜事，對方都會登門道賀、共襄盛舉。2014年，習近平主席應普丁總統邀請赴俄羅斯出席索契冬奧會開幕式，當時兩國元首相約「2022年北京再聚首」。這次普丁總統如約而來，向習近平主席祝賀北京冬奧會開幕和中國傳統新春佳節，兩國元首實現跨越8年的「冬奧之約」和「新春之會」，續寫了中俄元首外交的又一段佳話。

樂玉成表示，回顧近年來，習近平主席已和普丁總統會晤38次，通電話和往來函電逾百次，無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。從今天的會晤中，大家看到的是兩國元首間越來越濃、越來越深的個人友誼，更是他們為發展新時代中俄關係謀篇佈局、親力親為的領袖風範。

樂玉成表示，中俄元首實現了兩年多來的首次面對面會晤，內容豐富、成果豐碩。習近平主席和普丁總統在熱烈友好的氣氛中就中俄關係以及事關全球發展穩定的一系列重大問題深入充分交換了意見，為新的歷史條件下的中俄關係規劃藍圖、定向領航。

樂玉成表示，雙方堅定支持彼此維護本國核心利益，一致同意發揮兩國關係政治優勢，推動全方位務實合作取得更多成果。兩國元首發表《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，對新形勢下完善全球治理體系將產生重要而深遠的影響。

樂玉成表示，聲明成為此次會晤最重要政治成果。兩國在此訪框架內簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。兩國企業簽署的《遠東天然氣供銷協議》成為繼東線天然氣管道之後能源領域又一重大標誌性合作，為中國實現雙碳目標提供了新的保障。

樂玉成表示，中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站。對推動務實合作，中俄不尚空談，堅決行動，而且是高能、高效的行動。去年雙邊貿易額突破1400億美元，增長超過35％，再創歷史新高。兩國已制定貨物和服務貿易高質量發展路線圖，為實現兩國元首確立的2024年雙邊貿易額突破2000億美元目標增添了新抓手。雙方簽署關於推動可持續發展領域投資合作的諒解備忘錄。

樂玉成表示，這是習近平主席「兩山」理念在中俄務實合作中的生動體現，表明雙方發展理念高度契合，都致力於實現經濟高質量發展。面對深刻複雜演變的國際形勢，習近平主席強調，中俄要矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義。普京總統強調俄中關係戰略意義空前凸顯，俄方堅定支持中方維護本國核心利益的正當立場，願同中方進一步密切戰略溝通協作，繼續深化各領域合作。

樂玉成表示，兩國元首在會談中重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都注定失敗。兩國元首還就共同關心的國際和地區熱點問題深入對表，一致同意繼續踐行真正多邊主義，採取務實行動落實全球發展倡議，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會急難愁盼的問題上展現大國作為，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

樂玉成表示，兩國元首在會談時還正式宣佈啟動中俄體育交流年。兩國在北京冬奧會開幕同時啓動以體育交流為主題的國家年，具有非同尋常的寓意。這已經是兩國共同舉辦的第8個國家級主題年，將開創兩國民心相通新境界。在體育交流年框架下，雙方將舉辦550多項體育交流活動。可以預見，明後兩年，體育將成為中俄民間交往中最活躍的元素，體育精神將成為中俄關係持續健康發展最鮮明的象徵。

樂玉成表示，正如習近平主席所說，兩國元首的「新春之會」一定會為中俄關係注入更多生機活力。