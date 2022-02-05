春節即將進入尾聲，雖然許多新年拜年活動因疫情關係取消，中央流行疫情指揮中心也明定政治人物不能跑攤；今年為選舉年且接近民調初選，適逢許多新人將參選，因此無不想方設法持續宣傳自己，拉近跟民眾的距離；市議員何敏誠出奇招率領服務處執行長何昆霖錄製新年好話，以不擾民為原則，透過宣傳車在春節期間放送，傳遞新年祝福。

何敏誠指出，因為近期Omicron本土疫情緊張，為避免擴大群聚感染風險，導致地方社團一些原訂春節拜年行程幾乎都取消，但為保持與民眾溝通管道暢通，也為了將新年祝福傳遞給民眾及支持者們，讓大家開心過個好年；特地以簡訊、語音電話傳達對民眾支持者的誠摯祝福，春節選民服務也不中斷。

執行長何昆霖說，除傳統簡訊、語音電話拜年，也製作新年賀圖卡，利用新型態網路社群LINE、FB等，傳送至各大網路社群；民眾若有市政問題需要服務，也可透過粉絲專頁即時服務，選民服務不打折，且為了掃除大家對於本土疫情升溫的憂慮感，也特別用宣傳車上街跟大家拜年，希望透過吉祥好話放送，能去除去年因疫情產生的低迷氛圍，一起迎向新的美好虎年。