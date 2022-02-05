倫敦大學近日在網站發表聲明，證實總統蔡英文，於1984年2月取得博士學位，「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。對此，行政院政務顧問鄭宏輝直言，目前遭通緝滯美的資深媒體人彭文正應該收手了，反遭彭文正反擊。

對於倫敦大學的聲明，鄭宏輝今（5日）在臉書發文表示，彭文正鬧劇也該結束了吧，倫敦大學正式聲明，確認蔡英文在1984年取得博士學位。

對此，彭文正也隨即在鄭宏輝的po文下方反擊，稱倫敦大學投降求饒，在除夕夜倫敦大學吃了過期的誠實豆沙包，吐出字字真言：首先是「蔡英文1984年有拿到博士啦！怎麼拿到的我們不清楚啦」；其次是「為什麼沒有論文我們也不知道啦」；最後則是「我們說的都是實話啦！不要再問了啦！我們也不知道啦」！因此結論為，「吃壞肚子要看醫生，我們帶你去找出病因」。

彭文正更批評，怎麼不順便公布1.5博士的論文編號，及最早原始之入館日期，又為何當初沒有建圖書目錄檔？又為何當初公布1.5個學位一事，在1984年居然沒有轟動全球。