雖然時值農曆春節期間，大立光（3008）依然照例於每月5日公布營收，經統計元月營收為37.29億元較去年12月的45.02億元衰退17％，亦較去年同期的46.01億元衰退19％，呈雙降。

就元月份產品組合言之，仍以10MP（百萬畫素）佔比最高，達五至六成，20MP以上佔一至二成，8MP佔不到一成，其他產品則佔二至三成。