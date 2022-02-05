台南市府改善下山漁港護岸碼頭及搭船設施以發展漁港觀光。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

搭乘娛樂漁筏可體驗烤鮮蚵。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府為打造優質觀光漁港，積極向中央爭取經費，去年獲得農委會漁業署4575萬元補助，辦理七股下山漁港魚市場重建工程及改善南岸碼頭工程，期盼透過魚市場及港區環境改善，帶動漁港及周邊經濟繁榮發展。

下山漁港為台南七股區唯一的漁港，鄰近七股潟湖為當地生態旅遊重要景點，台南市長黃偉哲表示，近年來船筏遊潟湖之觀光活動興起，七股潟湖又是台灣最大內海，擁有豐富的自然與生態資源，使得下山漁港成為台南重要生態旅遊據點之一。但因港內魚市場及航道護岸老舊毀損，水域品質不佳等問題，阻礙漁港整體發展。

市府去年完成魚市場重建工程及航道護岸工程等兩項建設，修繕港區南側護岸長約400公尺(含道路拓寬)及搭船設施2座，提供在地魚貨交易場所，遊潟湖民眾舒適安全的搭船空間，搭配周邊南31線銜接176線道道路拓寬、黃昭堂紀念公園興建及國安養殖生產區公共建設等工程，整體帶動地方經濟與觀光產業發展。

農業局長李建裕指出，下山漁港主要停泊潟湖漁撈及牡蠣養殖漁民使用之動力舢舨及漁筏計約230艘，鄰近龍山宮廣場市集，配合魚市場重建及拍賣潟湖生產新鮮魚貨，帶動觀光人潮，為當地居民生活不可或缺之場所。

農業局表示，近年來生態旅遊風潮盛行，下山漁港具備多功能觀光景點，鄰近有龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，是親子旅遊的好選擇，亦可搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，歡迎民眾春節期間前來，體驗不一樣的漁村風光。