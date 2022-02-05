昨（4日）大年初四正巧是24節氣中的「立春」，代表新的一年即將開始，也是養生的最好時機。營養師余朱青特別在臉書粉專分享「立春節氣飲食指南」，飲食上要掌握「升發陽氣」的食物法則，例如洋蔥、芹菜、櫻桃及草莓等食材，能促進消化、祛風利濕，還能達到防治動脈硬化、提升睡眠品質。

▍洋蔥：促進消化

洋蔥不僅被稱為萬靈丹，還有著「蔬菜皇后」的美名，含有豐富的膳食纖維，可以增加飽足感和促進排便，對治療便秘有很顯著的效果。此外，春季溫差變化大，多吃洋蔥也能預防倒春寒的狀況。

▍芹菜：祛風利濕

芹菜富含微量元素，又被稱為「腎的清道夫」，可以緩解腎的壓力，將毒素排出體內。此外，芹菜還具祛風利濕、清腸通便的功效，甚至還能降血脂、降血壓、防治動脈硬化。

▍櫻桃：補中益氣

櫻桃具有補中益氣、健脾和胃的效果，還能祛風除濕，減緩風濕腰腿疼痛的狀況，而且櫻桃含有褪黑激素，有失眠困擾的人多吃櫻桃，還能提升睡眠品質。

▍草莓：養肝明目

草莓有豐富的胡蘿蔔素含量，因此多食用能達到養肝明目的作用，需要長期使用電腦、熬夜的上班族，也可以透過食用草莓舒緩眼睛的疲勞！且草莓對於春天肺熱咳嗽、嗓子疼有優良療效，甚至還能改善便秘。