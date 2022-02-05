美國眾議院4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。民進黨立委王定宇深表感謝，但也認為，關鍵還是在美國行政部門，必須等國務院、行政部門的批准或執行。

王定宇強調，台美關係來到史上最好的階段，有關台灣名稱的部分，「我們尊重美國的決策，但是樂見往正向的方向來發展」。

王定宇指出，這個「美國競爭法案」一般在美國的政界，被定義為提高美國競爭力、與中國對抗的法案，裡面自然就會提到台灣。

他說，其中有關台灣的部分，感謝美國眾議院、國會長期對民主台灣的支持與協助。

不過他認為，台灣的代表處能不能從「台北經貿文化代表處」提升、正名為「台灣代表處」，除了國會的法案，關鍵點還是在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。

美國聯邦眾議院4日通過「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法」法案，以推動高科技研究及製造，強化美國對中國大陸的競爭力，緩解全球電腦晶片短缺帶來的問題，並呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。