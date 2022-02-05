台南林姓老翁多年前買下土地，登記大兒子名下，之後又出錢蓋5層樓的房子，約定一起住，由大兒子照顧林翁夫妻倆。之後大兒子一家搬離，但在2020年返家爭產，孫子以準備結婚要整理房子為由，要求爺爺奶奶搬離遭拒，竟說「是不是要等到你們死了」等語，之後兒子將生活費從每月5000元降到2000元，林翁心寒提告撤銷贈與。台南地院審理後認為大兒子未履行扶養義務，判他應把土地還給父親，全案仍可上訴。

根據判決書，林姓老翁主張，1981年大兒子剛當完兵，年紀尚輕且經濟狀況不穩定，為讓兒子無後顧之憂，並考量自己老年能有安居之地，因此買下面積140.95平方公尺（約42坪）土地，直接登記在大兒子名下。

1981年林姓老翁四處借貸，提供資金給大兒子蓋了一棟5層樓的房子，並約定新屋落成後由大兒子負責照料生活起居，不過大兒子一家於2008年間搬離，但仍持續給付林翁夫妻每人每個月5000元的生活費。

林翁指出，誰知兒子2020年8月間回來爭房產，嗆聲「父子情分到此為止」，要求年邁體衰的他搬走，妻子當場痛哭欲絕，一度想以死作為懇求，卻遭「我不怕鬼」等話反駁；之後兒子將每月生活費縮減到2000元，不但不足以供應生活所需，更讓林翁感到受辱，已經與他當初贈與土地的目的大相逕庭，因此提告撤銷贈與。

大兒子辯稱，購買土地、修建房屋都是自己獨力負擔；之所以會搬出去，是因為2007年間父親要求每個月的生活費應為每人1萬1000元，他坦言負擔不起，竟遭父親嗆要提告，所以搬離，但仍固定給雙親每月各5000元生活費。

不過，林翁二兒子出庭證稱，爸爸當年買了2塊土地，分別給他和哥哥；哥哥帶著姪子回家爭產時，他聽到姪子跟爺爺說，他要結婚了，要整理房子，要把他們兩位長輩安置到外頭，林翁說不可能，姪子就跟爺爺說「如果你們沒有搬出去，我要怎麼整理房子，是不是要等到你們死了」；而林母則激動表示「那我們兩個就死在這裡給你們看」，姪子回「我不怕鬼」等語。

台南地院法官調閱雙方薪資、勞保等資料計算，判斷大兒子應無法獨力負擔買土地和興建房子的費用，考量到土地和建房的錢都是由林翁出資，兩老也已經在該房屋居住數十年，林男身為人子，卻要求年邁的父母搬離，這是對父母維持生活極為重大之不當行為，認定林男不履行對雙親之扶養義務，最終判他應將該土地的所有權轉移登記給父親，全案仍可上訴。