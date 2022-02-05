中捷運量破500萬人次，將尋幸運兒送90天無限乘車。（台中捷運公司提供／陳淑芬台中傳真）

台中捷運綠線全線累積運量已突破500萬人次大關！中捷公司5日表示，預計第二大站市政府站累積運量將在2月下旬達到70萬人次，屆時將尋找該名第70萬名旅客致贈大禮，包括有「90天無限搭乘卡」及最新周邊商品，與該幸運兒搭乘同列車且在市政府站出站的旅客也可享有「同歡禮」。

中捷公司表示，捷運綠線在去年4月25日正式通車，通車後不到1個月就遇到新冠疫情三級警戒，導致運量大幅下滑，疫情趨緩後，去年9月起推出捷粉回饋專案，吸引通勤族搭乘，運量逐漸回升，至11月17日全線累積運量達293萬5851人次，今年2月4日累積運量突破500萬大關，達到502萬7522人次。

中捷與旅客分享成長喜悅，去年11月間在「高鐵台中站」尋找第50萬名旅客，贈送「90天無限次搭乘卡」及人氣周邊商品，前後各1名旅客則致贈「30天無限搭乘卡」等禮品；今年再推出尋找第二大站「市政府站」第70萬名旅客活動。

中捷公司表示，捷運「市政府站」截至今年2月4日，單站累積運量為64萬3965人次，預計2月下旬將達70萬人次，為感謝旅客支持，中捷公司預計在達標當日於「市政府站」尋找第70萬名旅客，將致贈90天無限次搭乘中捷卡及最新周邊商品，包括帆布袋、自動傘、變色玻璃杯等。至於與該幸運兒搭乘同列車且在市政府站出站的旅客也有動漫組裝收納盒「同歡禮」。

中捷公司指出，「90天無限搭乘卡」票面圖案以市政府站建築為主意象，搭配「中捷500萬」、「市政府站第70萬人次紀念」的文字，極具收藏價值。