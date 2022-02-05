新竹市香山茶花園中的百年茶花樹「白寶塔」已綻放雪白色茶花。（陳育賢攝）

目前正值茶花產季，全國市占率達5成的新竹市香山茶花區已成全國喜愛茶花人士在春節前後賞花、選購的絕佳地點。（陳育賢攝）

目前正值茶花產季，全國市占率達5成的新竹市香山茶花區已成全國喜愛茶花人士在春節前後賞花、選購的絕佳地點，其中，在香山茶花園中的百年茶花樹「白寶塔」已綻放雪白色茶花，市府歡迎民眾把握年假最後1天前來買花、賞花。

市長林智堅表示，新竹市香山區自40年前就有「茶花聚落」，逐漸發展成茶花產銷班，目前正值花季，其中，百年茶花樹「白寶塔」以一身雪白色茶花鎮壓全場。

百年茶花樹「白寶塔」前主人、高齡80多歲陳松輝老先生說，他種植「白寶塔」已經50多年，早將「白寶塔」視為女兒，他最驕傲「白寶塔」盛開時，一身的雪白茶花，讓人驚艷不已，若不是碰上苦無適合種植的地方，他才不會將「白寶塔」出嫁。

陳松輝說，他將「白寶塔」徵婚啟事上網後，曾有人想以數十萬元高價收購，他都不願意割愛，唯獨看見香山茶花園的茶花產銷班長邱穩正對茶花熱愛，才正式將「白寶塔」出嫁。

邱穩正指出，他被陳老先生與「白寶塔」人樹情緣感動，從「白寶塔」經過矮化至160公分高，就可見老先生用心，他自2020年12月接手照顧，當年陳老先生含著眼淚握著他的手，千叮萬囑一定要好好照顧這棵白寶塔，便將自己相伴照顧了近50年的茶花託付於他。

邱穩正說，起初他發現「白寶塔」葉子有圓斑，得了藻斑病，還有紅蜘蛛在吸葉子的汁，便開始幫它治療，換適合的盆子，定期施藥防治病蟲侵襲並施肥給與養分還有修枝、雕塑，「白寶塔」才慢慢恢復元氣，葉子也變翠綠，如今「白寶塔」搬家已1年，每當陳老先來香山看花時，都滿懷歡欣，心裡很放心，找到對的人。

市府產發處長許智堡表示，新竹市香山是茶花重要的生產地，盼推動茶花平價化、普及化，讓茶花不在專屬富貴人家。

而新竹市香山茶花園的茶花季已邁入第18年，今年「茶花季─花獻美好」活動將持續至2月28日止，歡迎民眾來香山買花賞花。地址：新竹市香山區大湖路167巷63號茶花產銷班。相關活動可電洽新竹市農會電話03-5386143分機503。