英國廣播公司(BBC)4日報導，法國大西洋沿岸近日發生1艘拖網漁船漁網破裂，導致超過10萬條死魚飄浮於該國大西洋沿岸，覆蓋面積達3,000平方公尺。根據法國環保組織披露畫面，整個海面全部為魚屍所覆蓋而呈現一片藍銀色。對此，法國漁業部長已回應正進行調查。

Voilà ce qui se passe en ce moment dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle. Quatre navires-usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). pic.twitter.com/nA64Fm7VlC — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 3, 2022

從法國環保團體所拍攝的影片顯示，蔚藍的海水突然出現一大塊銀藍色的區域，而這些就是海上大量漂浮魚屍所致。根據漁業的產業聲明，指出這是全球第二大的超級拖網漁船Margiris的漁網，於當地時間3日上午5時50分破裂所導致。這是起罕見的意外，現已依據歐盟法律紀錄在該船航海日誌，並向船旗國立陶宛通報。

當時，大量藍鱈的屍體懸浮海面。不過，這起意外導致死亡魚隻的數量，將從該船的船舶配額中扣除。法國環保組織海洋守護者，則拍攝下這場悲劇，並形容魚屍覆蓋的面積至少3000平方公尺。

該組織表示，希望能讓法國民眾「能認識這艘拖網漁船」。據聞這艘拖網漁船已被禁止進入澳洲水域，而經常出沒於比斯開灣。

法國海事部長吉拉丹（Annick Girardin）則在推特上表示，整起事件已進入調查階段，而這些影片與照片讓人震驚。歐盟負責環境、海洋和漁業事務的專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）也表示，正蒐集關於該案的詳細證據。