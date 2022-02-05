赴印8名女足隊職員染疫，蔡英文總統下令用醫療專機將全員接回。民進黨前立委林濁水說，總統管這麼細，黃郁婷事件那麼大，還成了國際新聞，最在意國際形象的總統卻在哪裡？

代表台灣參加競速滑冰項目的國手黃郁婷日前因身著大陸隊服引發的爭議，冬奧開幕黃還是擔任掌旗官。

林濁水今在臉書指出，教育部以總統名義致意黃郁婷，替黃講話開脫，體育署不顧輿情讓她掌旗，凡被質疑就裝瘋賣傻。

林濁水表示，「誰指使他們如此膽大妄為？總統不應該追究嗎？」