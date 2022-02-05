台中市長盧秀燕（右一）大年初五偕市府團隊共同視察展區，關心燈會防疫準備工作。（陳世宗攝）

台中年後第一場大型活動2022中台灣元宵燈會，將在12日於南屯區文心森林公園粉墨登場；燕子市長在大年初五偕市府團隊共同視察展區，關心燈會防疫準備工作。盧秀燕表示，「市民健康福祉大於一切」，惟有保障市民與全台民眾的健康，才能守護台灣這塊土地。

盧秀燕指出，在「防疫優先 穩健發展」的原則下，市府團隊用心籌辦2022中台灣元宵燈會；今年10米高「台中虎爺」主燈、5大燈區、近40座特色主題燈組，其中22組為動態燈組，絕對是全台最動態、最歡樂、最繽紛的燈會；在齊心抗疫同時，不忘繼續為在地節慶經濟努力。

觀旅局表示，因文心森林公園燈會是開放場域，為能積極落實燈會防疫工作，活動規畫在公園四周作圍設，管制遊客出入動線，管控展區內、外人流數量，加強公園內部環衛清消，並強化防疫宣導頻次；進入展區遊客必須要落實實名制、體溫量測、手部消毒，同時必須戴口罩，配合園內不能飲食之規定。

觀旅局長韓育琪強調，配合防疫，人人有責，燈會相關管制作為雖然不免影響民眾排隊賞燈之移動速度並造成些許不便，但目的就是希望能保障市民與全台民眾快樂賞燈平安健康賦歸的福祉，希望市民朋友與全台民眾務必全力配合，大家一起守住疫情，守護台中。