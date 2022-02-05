人類歷史上曾經發生過恐怖的黑死病、天花等傳染病，也造成政權更迭的結果。俗稱黑死病的鼠疫曾釀1.35億人死亡，天花在近百年也導致上億人因而過世。這些傳染病到底是如何結束的？不禁令人好奇。

根據《紐約時報中文網》日前報導，中世紀的歐洲（1347年到1351年）爆發黑死病，至少三分之一的歐洲人口染疫死亡。到19世紀黑死病捲土重來，在印度至少造成1200萬人死亡，衛生當局把整個村落付之一炬。報導指出，直到現在仍不清楚黑死病為何消失，有人認為是因為氣候寒冷殺死了攜帶病菌的跳蚤，有人認為是細菌進化過程中變得不再那麼致命性，也可能是燒燬村莊有助於平息疫情。

至於天花，就是真正被人類醫學打敗的，受惠於有效的疫苗以及「主天花病毒」並無宿主，世衛組織於1980年宣布天花已經絕跡。最後是流感，1918年的流感造成全球5千萬到1億人死亡，但隨後卻逐漸消失，演變成較為溫和的變種，每年都會出現。

而Covid-19將會如何結束？紐約時報引用學者的看法，「有一種可能，就是在醫學終結之前，實現社會終結。」所謂醫療意義上的結束，是指發病率和病亡率大幅下降；而社會意義上的結束，乃指人類對疾病的恐懼逐漸消退。

報導強調，當人們說：「夠了，我有資格回到我的正常生活」，也就是人類因為越來越厭倦限制，就會宣稱疫情已經結束。