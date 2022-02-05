陸駐加拿大使館發言人就加拿大總理杜魯多涉北京冬奧會聲明發表談話，批評杜魯多為加拿大運動員鼓勁加油的同時，卻聲稱對陸侵犯人權的報導嚴重關切，公然基於謊言和虛假訊息將體育政治化，違背《奧林匹克憲章》體育運動政治中立原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

陸駐加使館發言人表示，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國創造了尊重和保障人權的偉大奇蹟，成功走出一條中國特色的人權發展道路，給中國人民帶來了實實在在的利益。例如新疆地區的人權就得到了非常好的保障。目前新疆社會大局持續穩定向好、經濟實現高質量發展、脫貧攻堅取得全面勝利、人民生活明顯改善、民族團結更加鞏固、宗教領域和睦和順。

該發言人說，加拿大人權狀況劣跡斑斑。歷史上，加方就對原住民實施寄宿學校等種族滅絕制度。直至今天，原住民生存狀況之惡劣、系統性種族歧視之嚴重仍令人髮指。加方有何資格對他國的人權狀況指手畫腳。加拿大一些政客、媒體不斷炒作涉疆問題，惡意散佈謠言謊言，這些作法毫無底線、毫無道理、毫無依據，螳臂當車，改變不了新疆繁榮發展、各族人民享有幸福生活的事實，也阻擋不了新疆順利前進的步伐。

該發言人強調，一屆成功精彩的奧運需要的是冬奧大家庭的共同努力，而不取決於個別國家是否派外交代表出席。加拿大等一小撮西方國家一再拿冬奧會做文章，大搞政治操弄，企圖干擾北京冬奧會順利進行，其行徑不得人心，注定失敗。北京冬奧會已成功開幕。相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中國一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。中方也期待加運動員在北京冬奧會上取得佳績。