新竹縣中華照顧者關懷協會委託業者技術移轉，指導無家者學習咖啡烘焙等技巧。（協會提供／莊旻靜新竹傳真）

為了協助無家者學習一技之長，社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會自辦自籌就業工場，近日買進咖啡烘焙機，並委託業者技術移轉，輔導街友從咖啡生豆烘培到成品包裝，增加技能學習、自主創業的機會，並提高社會參與的成就感。

該協會社工督導劉志枰表示，協會積極辦理遊民就業輔導，年後預計成立微型創業的咖啡品牌「愛發芽」，盼能提供給與無家者實質的幫助，增加勇氣與自信，也期望透過協會的力量，使咖啡烘培庇護工場能穩紮穩打、面臨未來挑戰。庇護工廠除了自行銷售的管道外，未來也期望擴展代客烘豆、咖啡教學等領，透過品牌銷售，兼顧社會公益及商業行為，進而自給自足。

新竹縣中華照顧者關懷協會在春節也不停歇，帶領遊民學習咖啡烘焙的專業技術，社工員江婉柔表示，由於遊民求職不易，且露宿街頭愈久，就愈難重新踏入職場，由於自卑喪志的心態阻礙求職動力，因此協會透過自行創業，期望能為街友重新找到方向及工作價值。

劉志枰也表示，烘焙庇護工場及胖卡餐車，都是肩負社會責任，提供無家者的就業機會，也期望民眾能透過購買，支持無家者培養自力生活的能力，打造友善職場環境。劉志枰也說，由於街友人數日益增加，協會不僅開設庇護工廠，也專人個別化輔導就業。