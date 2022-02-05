樂天桃猿「鄉長」陳禹勳去年季後提出FA，但最終並未成功轉隊，對此他不感到遺憾，「遺不遺憾不是我能決定，只能去嘗試，人生就是自己的選擇，當初選擇提出只是希望市場能更活絡一點。」

今天桃猿在嘉義縣開訓，陳禹勳是第1天加入球隊訓練，也與球隊談好1年合約。對於只簽1年約，陳禹勳表示，是自己所提出，「球隊有給我1年或是2年的選項，但我覺得簽1年是讓自己還有進步空間，當然想要穩定簽複數年也是可以。」

陳禹勳去年達到中職8年年資，符合大專畢業生能提出FA的資格，但最終與中信兄弟官大元、富邦悍將陳鴻文及林益全等其他3人一樣，都是回到母隊。

陳禹勳解釋，當初會想申請FA主要是想活絡這個市場，讓之後的自由球員環境能夠更好，「我喜歡嘗試新的東西，嘗試過才知道有或沒有，制度也是這樣，才會知道有什麼優、缺點。」

此外，看到近年來「火球男」輩出，陳禹勳有感也想做些嘗試，這兩年來也借助一些運科儀器，「去年季中訓練方式就有做些改變，雖然投球動作改變、出手點變低，但球速反而是變快，就是盡量去做嘗試。」