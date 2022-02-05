韓國職業排球選手金仁赫不幸於2月4日被發現死於家中，年僅26歲，死因未明。金仁赫出生於1995年7月，登錄身高191公分、體重83公斤擔任主攻擊手，效力V聯賽的三星火災保險隊，參加過亞洲盃、U23世錦賽、亞錦賽。三星隊球團公告：「金仁赫在家中被發現死亡，警方還在調查確切死因。」

根據金仁赫的IG貼文，他經常被批評「你幹嘛在臉上化妝」，可能因此受到網路霸凌。他去年8月寫道：「我以為無視十多年來的那些誤解是最好的答案，但我累了，請停止那些已經折磨我多年的惡意評論，我無法忍受了。」

《韓聯社》去年報導，金仁赫被質疑在球場上也化妝。對此金仁赫解釋：「我從來沒化妝，我不喜歡男人，我有女朋友，我從來沒當過色情片演員，我沒塗睫毛膏和眼影。我承認我有用乳液，如果這也算是化妝。」「你們根本不認識我，我真的難以承受那些數不清的私訊和每場比賽的惡意評論，請立即停止。」同時有一些球迷是支持他的，稱讚他「很帥」「男偶像」，但是外界看不到那些針對他的私訊攻擊。

金仁赫畢業於慶南科技大學，2017年職業選秀會被韓國電力公社選上，2020年被交易到三星火災保險。他在2019-20球季的32場比賽攻下344分，但近兩年受到傷病所苦，本季出賽2場，去年12月之後就沒再比賽，留在家中休養。

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