高雄市1名從事冬瓜搬運工的陳姓男子，疑患妄想症，常懷疑妻子在外有小王，致夫妻感情不睦；過年前夕因祖先牌位喬不攏，和妻兒發生肢體衝突，家人申請家暴，陳男被迫離家，心情低落，流浪在外；高市警局婦幼隊警務員謝勝隆整理家暴案件，獲悉陳男狀況，積極聯繫，並化身「心靈捕手」，傾聽陳男訴苦還陪看診，並居間聯繫陳妻一起和醫師晤談，讓陳男和家人在過年時化解恩怨。

陳男和警務員謝勝隆晤談時，泣訴：「自己沒有家、都沒有人關心他」，謝員安撫其情緒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市婦幼警察隊警務員謝勝隆在整理家暴案件時，發現1名在岡山地區從事冬瓜搬運工作，綽號「冬瓜伯」的69歲的陳姓男子，疑因有妄想症，因此長期懷疑61歲的妻子和親友間有曖昧關係，導致夫妻感情失和，過年前夕，陳男又因祖先牌位問題，和妻子及兒子們發生肢體衝突，多次勞動警方處理。

陳男因家人容不下他，憤而開車離家投靠友人，流浪在外；謝員認為陳男平時因情緒控管不佳，親屬關係疏離，無人陪同就醫，恐病情會惡化，會衍生嚴重後果，於是主動介入關心。

陳男接到謝員電話，當下泣不成聲，泣訴：「我沒有家、都沒有人關心我」，陳男哭訴指自己的一生積蓄，因夫妻關係不好而化為烏有，甚至還被提告傷害、家暴及訴請離婚，因不識字，親屬關係緊張，只好在外流浪，謝員安撫陳男情緒後，約陳男到婦幼隊當面晤談，陳男依約前往，還送上招牌冬瓜致謝。

謝員後來連繫衛政相關單位，替陳男辦住院，多次到病房和主治醫師一同對陳男鼓勵打氣，並化身心靈捕手，順利勸說陳妻到院和醫師晤談，讓醫師完整評估並討論未來陳男出院計畫，讓家屬能安心過年，成功化解陳男和家人之間的恩怨。

高市婦幼警察隊隊長林鑫宏表示，許多高齡民眾常因失智或精神問題，與親屬發生衝突，造成家庭失和，家屬如何及早協助就醫十分重要。呼籲市民遇到類似狀況，能協助家人及早就醫，也可善用高雄市「長期照顧專線1966」，尋求諮詢或協助，避免病情惡化造成憾事！

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