驚悚！基隆外木山3米巨石崩落 賓士驚險躲過人車平安 14:232022/02/05 中時新聞網 張達智 、中時、 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆中山區外木山湖海路1.9公里處，有數顆巨石從山壁崩落至路面。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆外木山超大巨石崩落，車輛驚險閃過（翻攝臉書《基隆人》） 基隆外木山超大巨石崩落砸路面。（翻攝臉書《基隆人》） 驚險一瞬間！受鋒面影響，北台灣連日下起大雨，基隆中山區外木山湖海路1.9公里處，有數顆巨石從山壁崩落至路面，一輛銀色賓士休旅車驚險躲過，所幸無人受傷，現場1車道被2顆長約3公尺巨石佔據，目前1.8公里至2.0公里道路雙向封閉、管制，基隆市政府工務處正研議處置方式。 目前員警到場協助指揮交通，請用路民眾在狀況解除前先行繞道。此外，基隆連日降雨、土石鬆動，提醒駕駛人行經山坡臨近路段，一定要特別注意提防。 #巨石崩落 #外木山 #基隆 #湖海路 #連日降雨 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。