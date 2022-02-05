基隆外木山超大巨石崩落，車輛驚險閃過（翻攝臉書《基隆人》）

基隆外木山超大巨石崩落砸路面。（翻攝臉書《基隆人》）

驚險一瞬間！受鋒面影響，北台灣連日下起大雨，基隆中山區外木山湖海路1.9公里處，有數顆巨石從山壁崩落至路面，一輛銀色賓士休旅車驚險躲過，所幸無人受傷，現場1車道被2顆長約3公尺巨石佔據，目前1.8公里至2.0公里道路雙向封閉、管制，基隆市政府工務處正研議處置方式。

目前員警到場協助指揮交通，請用路民眾在狀況解除前先行繞道。此外，基隆連日降雨、土石鬆動，提醒駕駛人行經山坡臨近路段，一定要特別注意提防。