高雄防疫旅館爆群聚「3家緊急清空」 198人召回採檢居隔

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，高雄有3間旅館懷疑有傳播情況存在，目前正投以最高關注，但目前沒有疫情爆發，現在已經採取的措施就是將所有人先移到集中檢疫所，慢慢地清空。而這幾個旅館裡面共有198人要召回採檢，其中有99人還在通知中。

高雄市昨天傳出某防疫旅館發生群聚感染，該旅館已預防性清空，並召回1月19日以後的住客來採檢，相關疫調在進行，還要輔以基因定序資料才能釐清。而今天高雄市又爆出另2起防疫旅館確診，陳時中表示，三加防疫旅館預計召回採檢198人，已通知99人，其餘99人待通知。

陳時中指出，旅館第一次發生群聚就有通令，檢疫期滿的時候，個案的Ct值如果特別低就要提高警覺，如果同旅館同時有確診個案，可能就是有關聯性，因此旅館內部的動線將會被重新檢視，也會查驗這批確診者的基因定序，來釐清彼此的關聯性。

陳時中說，高雄的情況目前是初步有上述提到的幾個情況，因此目前進行一系列措施釐清當中。

為何接連發現防疫旅館群聚？陳時中表示，如果出現解隔離後確診，或者是居家隔離期滿、超乎潛伏期的確診，且同旅館有其他確診個案，我們就會懷疑可能有旅館群聚，透過疫調和基因定序來釐清。