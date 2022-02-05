台中市南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，濃濃黑煙嚇壞行車經過的駕駛以及路人，台中市消防局獲報後也出動大批消防人員前往滅火，初步確定無人受困。

台中市南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，消防局出動大批消防人員到場滅火。（市議員羅廷瑋提供／馮惠宜台中傳真）

台中南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，還未開門營業的海產店以及鄰近汽車配件行中午時分冒出濃濃黑煙 ，消防局獲報後出動信義分隊、勤工分隊、南屯分隊、國光分隊、大里分隊等到場滅火，目前確定無人受困，火勢及煙霧也逐漸受到控制。