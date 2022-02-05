由於疫情嚴峻，許多民眾改成上網取代到實體店面購物。高雄市社會局輔導身障團體建置「礙優網」購物網站，促銷高雄市各家身心障礙團體製作的產品，希望民眾在元宵節前、春酒送禮時使用還梅花的五倍券上網購物。

對於社會局幫忙行銷商品，身障團體的學員開心地說，在製作糕餅的每一個環節都要很細心，包餡要注意不能漏餡，以及再包裝綜合禮盒時，得要注意許多細節。學員們都感謝民眾上網認購，給予他們工作機會。

社會局說，一般人對身心障礙朋友，常存有依賴者及被長期照顧的刻板印象，但實際上，身障者透由職業再設計、職業訓練一樣可以投入職場；部分就業能力較不足之身障者也能藉由支持進入庇護工場，或在教保員及輔具協助下作業活動。

目前身障團體的產品包羅萬象，有手工糕餅、點心、手工皂及文創小物等，甚至也有提供居家清潔服務，歡迎民眾預購與預約。

社會局長謝琍琍表示，身障朋友在生活及就業上較一般人需要更多努力與毅力，社會局在輔導培力及協助推廣身障團體產品更是不遺餘力，目前建置身障團體產品「礙優網」線上訂購平台，請民眾上網搜尋礙優網。

該網站還設置振興五倍券專區，200元可購買300元商品，500元可購買750元商品，1000元可購買1500元商品，產品皆為身障團體採用優質材料及純手工製作，欲購從速。