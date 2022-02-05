「醫界王陽明」賴弘國2020年和香港女星阿嬌（鍾欣潼）離婚，當時脫口不再婚，想不到緣份來得很快，大年初一被爆向空姐女友求婚成功，6年結3次婚的紀錄刷新網友三觀，而他的第一任前妻「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）近日在YouTube頻道分享感情觀，贊成婚前同居、性行為，藉此觀察彼此適不適合。

趙筱葳日前以「7年級代表」作客網紅唐葳的YouTube節目，談到感情觀，她坦言擇偶條件最看重個性，偏愛有幽默感的男生，能接受網路交友APP，但要約出來才會考慮後續發展。被問到是否認同婚前要同居，趙筱葳毫不猶豫地回：「一定要先試婚啊，我覺得試用、試車也是需要的。」

至於能否先有後婚，趙筱葳舉起畫圈的牌子表示可接受，認為婚姻雖不代表關係可以走得長久，但如果兩人都有共識想照顧好一個生命，「我覺得結婚跟有小孩是完全不一樣的事。」不過，趙筱葳認為自己並不一定要生小孩，尤其沒必要因為身邊親友的催促或年紀等因素而生，「要真的好好教育下一代，再把他生出來，因為那個責任很大」。

趙筱葳曾和賴弘國交往1年半，並在2016年登記結婚，未料維持半年就分道揚鑣，至今都沒再嫁，反觀賴弘國桃花朵朵開，2018年再婚阿嬌，雖然不到2年再度畫下句點，但2022年新春就傳出將3度當新郎，根據《三立新聞網》報導，賴弘國的新歡曾是阿聯酋航空的空服員，兩人低調交往約1年，從未曝光女方Alice的長相，如今再度傳來好消息，一派網友留言恭喜，另一派網友則不太看好。