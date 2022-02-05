2022北京新聞中心今天（2月5日）上午召開專題發布會，介紹冬奧北京城市服務保障方面的工作情況。澎湃新聞報導，北京市衛生健康委副主任王建輝表示，當前首都疫情防控形勢總體可控，趨穩向好，將毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、堅持「動態清零」總方針，壓緊壓實四方責任，加強遠端管控和常態化內篩並重。繼續做好風險人員的篩查管控，嚴格執行進返京政策，加強集中醫學觀察點、封控區、管控區的規範管理和服務保障，嚴防疫情傳播風險。

王建輝強調，首都疫情防控概括起來講就是：及時發現、快速處置、精準防控、有效救治。

在及時發現方面，建立完善了多層次全方位的監測預警體系。全市680餘家傳染病診療機構開展傳染病報告，80餘家發熱門診、150餘家腸道門診開展發熱、腹瀉等病例監測，600餘家醫療機構開展11種症狀監測報告，1000餘家藥店進行醫藥服務相關信息報告；構建了覆蓋七大交通樞紐、各中小學校以及282個社區衛生服務中心發熱篩查哨點的傳染病動態監測系統，建立了口岸、機場、車站、市場等場所重點人群、環境、物品的重大傳染病監測預警機制；建立了冷鏈食品、生產經營環境及快遞等行業人員常態化監測機制，最大限度提高疫情及時發現能力。

在快速處置方面，建立了「百名流行病學調查專家」隊伍和全市3600人的流調隊伍，通過流行病學調查、大數據比對、核酸檢測、血清抗體動態檢測以及全基因組測序分析等方法，及時理清傳播鏈條，快速查清疫情源頭，確保在2個最長潛伏期內切斷疫情傳播。

在精準防控方面，堅持科學精準劃分封控區、管控區、防範區，最大限度降低對居民生活及社會秩序的影響；持續提升核酸檢測能力，日單樣本核酸檢測能力從疫情初期的不到5000份增至156.3萬份，核酸採樣點達400個；持續加強新冠疫苗接種工作，截至目前，全市累計接種5863.69萬劑、2265.56萬人。

在醫療救治方面，全北京市負壓病房增加至1420間、負壓救護車增加到197輛，所有病例在市級定點醫院收治，單人單間隔離診療，多學科專家組集體會診會商，堅持中西醫並重，實行「一人一策」診治方案，全力以赴提升救治效果。