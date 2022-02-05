台中市推廣公共自行車在2020年底啟動「iBike倍增計畫」，台中市交通局5日表示，截至今年1月底，「YouBike2.0」已完成943站，可望提前達成計畫目標，「2.0站位」未來將超過1300處；台中市公共自行車單日租借狀況，在今年1月20日突破4萬5千人次，創歷史新高。

交通局長葉昭甫表示，鼓勵民眾使用低碳運具進行短距離移動或休閒活動，中市積極推廣公共自行車，「iBike倍增計畫」除全面升級為「YouBike2.0」外，並規劃3年內再新增1000站，截至今年1月底，「YouBike2.0」累計已完成943站，可望提前達成目標，未來全市「2.0站位」將有超過1300處。

葉昭甫指出，去年10月至12月期間，中市公共自行車每月租借人次皆突破百萬，每日每車周轉率最高也超過5次，尤其今年1月20日創歷史新高，單日租借突破4萬5千人次。

在租賃站點部分，葉昭甫表示，近期熱門租賃站點為「新光／遠百」、「捷運市府站」及「捷運水安宮站」，目前捷運綠線各車站周邊已設置「2.0租賃站」，重要熱門景點周邊也完成設站，如中央公園、科博館、國美館等，滿足通勤、通學及觀光旅遊需求。

葉昭甫表示，「iBike倍增計畫」首先鎖定通勤族群，優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點及商圈等熱門站位周邊設置，並採取區域性設站規劃，強化點到點串聯，並銜接大眾運輸，提升通勤民眾使用。此外，將持續在山海屯各區規劃設站。