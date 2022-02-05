【愛傳媒樂風專欄】臺灣的媽祖信仰人盡皆知，歷朝歷代官民皆虔誠奉祀，媽祖俗名林默娘已經是常識。不過在臺灣卻有些廟也奉祀媽祖，但不姓林。以下要介紹的斗南建順宮就是如此。

建順宮位於斗南御品王朝飯店旁，平常遊客來來去去，卻很少人會去注意到這間廟的特別之處。建順宮建於1999年，歷史並不久，但廟中主神－張、吳二位媽祖卻有悠久的歷史。

張、吳二媽祖皆為明朝人士，張媽祖俗名張蘭；吳媽祖俗名吳秀梅，嫁入張家為媳，平日修習佛禮，頗具佛緣。

西元1560年，張、吳姑嫂二人在田間工作，突然狂風大作，烏雲密布。為躲避風雨，姑嫂二人躲入附近一顆大榕樹之樹洞內，樹洞竟閉合，迅即雨過天晴，姑嫂二人不見蹤影。

幾年後，兩人托夢給鄉民，謂已修成正果，羽化登仙，從此時常顯靈庇佑萬民，泉州百姓商議後，塑金身以祀，並建立一姑嫂塔以資紀念，此塔至今仍在。

西元1607年，明朝萬歷年間，泉州爆發瘟疫，有17人為躲避瘟疫，攜二媽祖金身渡臺，定居在斗南蔡瓜寮一帶，此為菜瓜寮奉祀張、吳二位媽祖之由來。

另有一說是某日狂風大作，張、吳二位媽祖在某山山頂靜待張媽祖兄長，即吳媽祖夫君歸來，突告失蹤，西元1560年顯聖告知鄉民已修成正果，位列仙班。居民遂建姑嫂塔紀念，又稱望兄塔。

這一版本和林默娘的故事有些類似，也顯示出過去福建沿海一帶居民靠海維生之風險。張、吳二位媽祖的神像雕刻，在眼睛部分相當細緻。廟中另奉祀有黑面之六房天上聖母，足證張、吳二位媽祖和天上聖母是不同神尊。

另外根據網友提供資料，雲林土庫崙內聖安宮、臺南後壁後廍正心堂亦有奉祀；而臺南白河有「漳州媽祖」，俗姓為洪；據說虎尾二媽廟的媽祖亦不姓林。

從這些廟不同姓氏的媽祖來看，也許「媽祖」這一詞，在閩南原鄉古老的時代，是對於一些女性神明的通稱，而不僅屬於天上聖母所專有。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

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