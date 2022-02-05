大陸昨天（2月4日）有兩件大事，一是北京冬奧會開幕，二是中俄元首會晤，老朋友又見面，影響深遠。「外交無小事，細節很關鍵」，知名時政類微信公眾號「牛彈琴」分析，習近平和普丁這次歷史性會見，有10個很不同尋常的細節。

細節一，第一次。政治家的新年第一次，有著豐富的政治內涵。算起來，這是2022年普丁的第一次出訪，就選擇了北京。普丁也是第一個確認赴陸出席冬奧會的外國領導人。用普丁的話說，他是來赴約的。8年前，大陸領導人習近平出席索契冬奧會開幕式，他告訴普丁：「按照中國習俗，鄰居辦喜事，我當然要專程來當面向你賀喜，同俄羅斯人民分享喜慶。」這也是大陸國家元首的第一次：第一次出席在境外舉行的大型國際體育賽事開幕式。

細節二，難得的好兆頭。觀看央視的畫面，兩位領導人見面後，邊走邊談，笑容滿面。落座後，大陸領導人講話時，普丁時不時點頭。因為疫情，兩位老朋友，已經有兩年多沒有面對面了。果然線下跟線上就是不一樣。用習近平的話說，大陸農曆大年初四，又逢立春，是個難得的好兆頭。相信雙方的「新春之會」一定會為中俄關係注入更多生機活力。

細節三，普丁的頂級詞彙。新華社通稿稱，普丁感慨表示：「俄方真心祝賀中國共產黨帶領中國人民取得偉大發展成就，把中國作為俄羅斯最重要的戰略夥伴和志同道合的朋友，俄中關係是21世紀國際關係的典範。」

請注意關鍵詞：真心祝賀。頂級詞彙：最重要的戰略夥伴。中俄關係，而且還是典範。「牛彈琴」分析，「感覺普丁越來越會說話了。想挑撥離間的，可以認真看看普丁的表態，應該也是很有針對性的。」

細節四，背靠背。大陸領導人是這樣說的：「面對深刻複雜演變的國際形勢，中俄矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義。這是對中俄兩國乃至世界都具有深遠影響的戰略抉擇，過去、現在、將來都不會動搖。」

什麼是背靠背？「牛彈琴」為讀者說文解字：「按照網路上的說法，就是把沒有防備的身後完全交付對方，當自己揮刀斬起一片血雨的時候，不會擔心有敵人從後面襲來。」

細節五，大國作為。大陸領導人還告訴普丁：「雙方要密切在國際事務中的協調配合，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會急難愁盼的問題上 展現大國胸懷，拿出大國作為。」

牛彈琴表示，「世界那麼大，問題那麼多：抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等等，國際社會急難愁盼啊。怎麼辦？中俄就要展現大國胸懷，拿出大國作為。大國就要像大國的樣子。美國，你曉得伐？」

細節六，重磅聯合聲明。聲明全稱是：《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。內涵相當豐富，很有針對性。

比如，聲明中的這句話：「國際上少數勢力繼續頑固奉行單邊主義，訴諸強權政治，干涉他國內政，損害他國正當權益，製造矛盾、分歧和對抗，阻礙人類社會發展進步。國際社會對此絕不接受。」少數勢力是誰？你懂的。

還有這句話：「雙方強調，新冠病毒溯源是科學問題，應基於全球視野，由全球科學家合作開展，反對將溯源問題政治化。俄方歡迎中國同世衛組織開展的聯合溯源研究，支持中國－世衛組織溯源聯合研究報告。雙方呼籲國際社會共同維護溯源研究的科學性和嚴肅性。」

「牛彈琴」沒有直接點名美國，只是意在言外的說，「針對的是誰？你也很清楚。我就不多說了。」

細節七，點名強烈譴責。聯合聲明當中有外交辭令的批評，有對恐怖主義的譴責，但唯一有一個「強烈譴責」，是完全點名道姓的。就是這一段：雙方對美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）特別是在核動力潛艇等涉及戰略穩定領域開展合作表示嚴重關切，認為上述行為同保障亞太地區安全與可持續發展的目標相悖，加劇地區軍備競賽危險，構成嚴重核擴散風險。雙方強烈譴責類似行為，敦促AUKUS成員國嚴格履行防止核、導彈擴散義務，維護地區和平穩定與發展。

「牛彈琴」調侃，AUKUS，俗稱「澳哭死」，法國很生氣，美國回來了，回來搶法國人的潛艇大單了。中俄也很生氣，你們這是說一套做一套，這是加劇軍備競賽，構成嚴重核擴散風險。

細節八，超越結盟。「牛彈琴」分析，關係這麼鐵，那大陸和俄羅斯是盟友嗎？如果大家仔細讀聲明，領導人的立場很清楚：「雙方倡導並推動建設相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係，指出中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式。兩國友好沒有止境，合作沒有禁區，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。」

很簡單：不是盟友，勝似盟友。而且，超越了冷戰時期的軍事政治同盟關係模式。另外，不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。「牛彈琴」順便酸了一下美國，「美國，你就別多心了。當然，美國會不會多心，大家也懂的。」

細節九，一股腦合作。就在普丁這次出訪大陸期間，中俄一股腦簽了15個合作協議。真是簽字簽到手軟。很多協議，都是含金量滿滿。比如，其中俄羅斯石油公司和中石油的協議，10年內過境哈薩克，向大陸供應1億噸石油。此外，還有天然氣合同，低碳發展、數位化和技術合作等等。普丁就說，俄方願同中方繼續深化經貿、能源、科技、金融、交通等各領域合作，共同辦好俄中體育交流年活動。

細節十，信息量最大一句話。「牛彈琴」分析，新華社的通稿，這句話很簡單，會談結束後，大陸領導人為普丁舉行宴會，「席間，兩國元首就當前國際和地區形勢以及雙方關心的重大熱點問題深入交換了意見」，這句話才是信息量最大的一句話。

「牛彈琴」指出，邊吃邊聊，聊雙方關心的重大熱點問題。門外，天寒地凍；門內，其樂融融，這是真正在縱論天下大事啊！果然是老朋友，就是不一樣。然後，看日程安排，兩人都去參加冬奧會開幕式了。「2月4日，毫無疑問，將載入史冊，國際奧林匹克運動的史冊，中俄和世界外交的史冊。劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。普丁，北京歡迎你。」