南投縣春節連續假期停止收運垃圾到初四，5日恢復正常收運，以人口數最多的南投市來講，平日一天可收運50噸垃圾，但光5日一早垃圾車僅跑2趟，就收到超過10噸。（吳建輝攝）

南投沒有焚化爐，只能推行垃圾壓縮封膜打包，包括草屯、名間、竹山、南投４鄉鎮，已經打包大約7萬8000公噸，減少清潔隊空間占用，並且大幅降低異味。（吳建輝攝）

春節前才清理完的堆置場，短短一周又滿出來。（吳建輝攝）

南投縣春節連續假期停止收運垃圾到初四，5日恢復正常收運，以人口數最多的南投市來講，平日一天可收運50噸垃圾，但光5日一早垃圾車僅跑2趟，就收到超過10噸，南投市清潔隊表示，除夕前一週就收了千噸，由於南投沒有焚化爐，只能打包處理，目前堆置場已堆置超過1萬2千噸垃圾。

過年民眾大掃除，將家中不要的垃圾全部清出，南投市清潔隊除夕前一周收運的垃圾就超過千噸，從初五開始收運後，預估平均每天都能收到約130噸左右垃圾，但目前能做的僅能積極打包，避免垃圾占用太多空間，也減少味道飄散。

南投市清潔隊長林富紳表示，同仁趕在春節前將所有垃圾打包完成，以應付接下來大量的垃圾收運。春節期間垃圾收運都是呈倍數成長，以往垃圾車一條路線跑兩趟就能收完，春節期間至少都要5趟才能收完，打包速度永遠趕不上收運速度，而清潔隊僅負責收運，處理的部分還是由縣府環保局處理。

南投縣環保局表示，南投13鄉鎮一天能產生250噸垃圾，近年全台焚化爐陸續歲修，僅能優先處理自己縣市，南投沒有焚化爐，只能推行垃圾壓縮封膜打包，包括草屯、名間、竹山、南投4鄉鎮，已經打包大約7萬8000公噸，減少清潔隊空間占用，並且大幅降低異味。

環保局說，垃圾處理問題確實迫在眉睫，目前亟需興建垃圾自主處理設備，才不用依賴外縣市焚化爐，已經著手規劃「綠能永續中心」，透過垃圾分類再製，生產垃圾衍生燃料、肥料、厭氧發電等發展替代燃燒生煤的生質燃料，打包垃圾並非白做，未來都能直接進入永續中心處理，加速去化。