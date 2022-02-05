行政院院長蘇貞昌行事作風頗具爭議，卻在位超過3年，成為近年任期最長的行政院長，其與總統蔡英文的關係引發關注。對此，前國大代表、現文大化學政治系兼任教授林忠山指出，蘇能做那麼久用兩句話能解釋：「一是蔡英文要蘇來平衡民進黨內派系，二是她希望2024年能夠安全下莊。」

蘇貞昌任行政院長已屆滿3年，成為1997年9月1日連戰卸任後，任期最長的閣揆。林忠山今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問分析，前總統陳水扁剛執政時用國民黨籍的唐飛，是為符合憲政原理、平衡國民黨，後來陳開始大膽用「喬事情」的方式布局人事，把各派系的頭都用上，像是游錫堃、謝長廷，全是派系經營的概念。

林忠山表示，蔡英文沒有地方與民代歷練，她是憑自己創造實力一步步贏得黨主席，故她有一套自己平衡派系的方法，所以用賴清德換掉林全、用蘇貞昌換掉賴，前者是防新潮流坐大，後者是考量當時人選不足、蘇又助她打贏2020年大選，故繼續沿用蘇這位曾於2018年新北市長競選失利的「敗軍之將」。

對此，林忠山強調，從蘇貞昌就能看出蔡英文用人的方式，以及她平衡派系的手法。蔡目的就是不想再讓新潮流接行政院，且蘇是一個派系的重要山頭，個性也以霸氣著稱，由蘇頂著位子，再讓正國會的游錫堃掌立法院、新潮流的陳菊握監察院，可以讓其他派系沒話好說。

針對蔡英文的人事布局，林忠山直言，蔡任期剩2年多，沒有太多的政治理想，重點是力求「安全下莊」，例如確保下屆總統不會翻她舊帳，比如論文問題；再來蘇貞昌也必須輔佐讓民進黨2024大選能大勝，如此蘇的派系也就有繼續發展的空間。