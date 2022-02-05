新春各寺廟都在抽籤，彰化縣衛生局2022年第一籤，伸出的是棉籤，Q虎開口「roar」眼睛笑瞇，正是上上籤：陰性；今天全台本土又新增40例確診，彰化維持零確診，鄉親欣慰，彰化縣衛生局也不敢大意，新春以來平均每天都有一萬劑的接種量。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，春節期間，從1月29日至3月3日，6天新冠肺炎疫苗已施打58591劑，平均每天接近1萬劑施打量，其中2／3是第三劑追加劑，1／4是第二劑。

春節後第一天2月7日，彰化縣27家衛生所暫停COVID-19疫苗接種隨到隨打服務，並於2月8日至11日專責65歲以上長者疫苗接種。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

葉彥伯表示，適逢春節期間民眾看診不便，依據往年經驗，連假後衛生所門診常湧入大量慢性病回診民眾，為採分流，春節後第一天2月7日，因應慢性病人回診，彰化縣27家衛生所暫停COVID-19疫苗接種隨到隨打服務，並於2月8日至11日專責65歲以上長者疫苗接種。

彰化縣衛生局也提醒， 2月28日前只要完成第1、2劑疫苗接種者，加碼送200元禮券，符合接種條件的民眾，請攜帶健保卡、接種紀錄卡（接種第2、3劑者）或相關文件儘速前往衛生所或合約院所完成接種。

彰化縣衛生局和縣內醫療體系、診所通力合作，提供最便捷的接種服務，3種疫苗任選挑，鄉親的一致稱讚。第一劑、第二劑接種率都高於全國，第三劑施打也很踴躍，不少人新春返鄉回彰化，第一件事情，就是趕緊到預約診所去打第三劑疫苗了，第二劑也很多人打，衛生署補助500萬元禮券鼓舞施打第一、二劑早已用罄，彰縣府再加碼禮券增加到千萬元，做好防護工作，降低疫情衝擊。