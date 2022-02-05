桃園5日新增30例本土個案，市府公布8處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園5日新增30例本土個案，市府公布8處確診者足跡，包括7-11高和門市、汽車零件加工廠、大成美兒美早餐店、台灣之星桃園大溪服務中心、安春中藥房、大溪第一公有零售市場、大溪三層福安宮、大溪蓮座山觀音寺。

新聞處長詹賀舜呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。