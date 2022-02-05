桃園暴增30例本土確診 8處足跡曝光 曾到大溪公有市場、2寺廟走春 15:222022/02/05 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園5日新增30例本土個案，市府公布8處確診者足跡。圖為清消照。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園5日新增30例本土個案，市府公布8處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園5日新增30例本土個案，市府公布8處確診者足跡，包括7-11高和門市、汽車零件加工廠、大成美兒美早餐店、台灣之星桃園大溪服務中心、安春中藥房、大溪第一公有零售市場、大溪三層福安宮、大溪蓮座山觀音寺。 新聞處長詹賀舜呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。 #大溪 #桃園 #早餐店 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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