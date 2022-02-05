苗栗縣泰安鄉梅園村大安溪水因連日大雨溪水湍急。（苗栗縣消防局第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

1隊來自台北市的6名山友，大年初四結伴前往苗栗縣泰安鄉梅園村大安溪畔秘境雪見溫泉野營泡湯，結果在橫度大安溪時，因近日連續大雨溪水湍急，1名60歲的吳姓婦人不慎失足落水，陪同的兒子搶救不及，整個人被沖到下游，苗栗縣消防局象鼻小隊獲報動員部落原青沿溪搜尋，5日上午尋獲吳婦遺體。

據悉，這處雪見溫泉是屬大安溪畔的露天野溪溫泉，距離象鼻村通往梅園村的梅象橋直線距離約有2公里，要前往必須先抵達梅園村，再由1條狹窄農路前行約1公里至大安溪畔，再下切至河床，以溯溪方式橫越溪水才能抵達雪見溫泉，由於地處偏僻，只有在地部落住民知道位置，近幾年，國內野營風氣興起，這種秘境溫泉更是許多愛好野營人士最愛去處，吸引不少玩家結伴前來。

吳姓婦人落水，苗栗縣消防局象鼻小隊及部落原青出動沿溪搜尋吳婦。（苗栗縣消防局第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局人員5日上午搜尋吳婦遺體。（苗栗縣消防局第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

來自台北市的60歲吳姓婦人，是由32歲兒子陪同，與另外2男2女的野營愛好者相約，利用春節連假前往雪見溫泉泡湯野營，6人於大年初四一早由台北南下抵達梅園村後，由同行人員安排於上午11時許橫越溪水，前導人員先行過河拉好安全索，隊友再依序過河，吳姓婦人排在第4位，前面3人都安全度過，輪到吳婦走至中間，疑因溪水過於湍急，吳婦不慎滑落溪水，隨著溪水一路沖往下游。

吳姓婦人落水，苗栗縣消防局象鼻小隊及部落原青出動沿溪搜尋吳婦。（苗栗縣消防局第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

同行友人見狀趕緊跟下搜救，但已不見吳婦蹤影，友人只好放棄救援，於下午3點多趕到轄區梅園派出所求救，警方受理立即通報消防局第5大隊象鼻小隊及卓蘭分隊派員趕往攜帶空拍機沿溪搜尋，並發動部落青年下溪沿岸搜救，先找回吳婦隨身背包，由於天色已暗，暫時結束搜救行動，至5日上午恢復搜救，上午10時20分，在落水點下游約800公尺處尋獲吳婦遺體，打撈上岸後由警方報驗中。