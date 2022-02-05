北市喊2月底微解封 陳時中：還無法判斷下一步

台北市長柯文哲喊話打滿第3劑就微解封，副市長黃珊珊今也表示，打了那麼多疫苗，管制方式卻和原本一樣，那打這麼多疫苗有什麼用？若開工疫情平穩，2月底就要考慮微解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則認為，防疫不單只看疫苗，有許多層次要考量，下一波疫情關鍵點為2月10日，現還無法判斷到月底的情況。

陳時中先前指出，春節這波疫情的觀察關鍵點為2月10日，因為這波疫情的潛伏期較短，染疫者4天、7天就會顯現出來，因此設下2月10日的時間點，可以觀察到春節期間，病毒是否有隨著人流大量移動引發社區感染。

陳時中解釋，既然要2月10日才能判斷完，現在自然還無法知道2月底政策要做什麼改變，但這波先維持既有強度，不排除有些滾動式檢討，「但基本上不動」。

對於黃珊珊的說法，陳時中認為，單一防疫措施沒辦法代表整體疫情控制，防疫有多層次的考量，打了夠多疫苗當然可以調整，但這也不是唯一的依據。