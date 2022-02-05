台北市平均每4個家庭有1戶飼養寵物，路上不時有小狗跳脫機車腳踏板，四處流竄車陣當中，衝向其他騎士害人摔車或被汽機車撞上，北市警察局交通大隊提醒飼主，攜行寵物外出應使用牽繩、推車，騎車載寵物最好使用提籠，避免寵物突然跳車，造成摔車意外。

去年11月台北市北投區致遠三路上，一名男子騎車載著家中狗寶貝哈士奇出門，不料在路途中，哈士奇疑似對外界環境感到新奇，突然掙脫繩子，從機車置物踏板跳車在道路上奔跑。

飼主在後方疾聲呼喊，但哈士奇都沒有理會，跑到路口時遭橫向道路一部機車輾壓，機車騎士摔車受傷，哈士奇傷重送醫不治。

交大指出，依據「道路交通安全規則」第140條規定，不得疏縱寵物在道路奔走妨害交通，實務上，常見貓狗寵物受到驚嚇失控奔走或跳車，即使平常看起來乖巧聽話的毛小孩，都無法確保能完全受控。

交大提醒，現行交通法規未針對機車載運動物有明確規範，但仍建議民眾避免直接將寵物放在機車置物踏板，應使用寵物外出提籠或專用外出背包，除保護心愛的寵物，也保護他人，若寵物突然跳車，不幸導致其他用路人受傷，飼主還需面臨刑事過失傷害罪責及負擔民事賠償費用。