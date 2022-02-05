農曆春節9天連假即將結束，鑑於北部及高雄陸續傳出疫情，台南市政府5日除針對屬高風險的防疫旅館進行稽查及衛教外，也提醒從北部或高雄返回台南的民眾，可於7日至9日的每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，前往全市37區衛生所領取家用快篩試劑。

市府衛生局長許以霖5日帶隊偕同觀光旅遊局，針對全市高風險的防疫旅館，展開稽查及衛教工作，除了解內部消毒，也提醒業者應落實旅館內人員進出口分流措施，避免人流交叉造成足跡重疊疑慮；平時針對入住旅館民眾的房間及設備、環境清潔及消毒、人員健康管理也要有嚴格的作業規定，並落實環境清潔SOP、加強員工定期教育訓練，避免交叉感染。

另外，針對2月4日至6日從北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民，可持身分證及2月4日至6日的車票憑證或飯店憑證，前往37區衛生所領取家用快篩試劑；考量高雄近日疫情升溫，從高雄返回台南的無症狀市民，也納入此次快篩發放對象，領取時間為2月7日起至9日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分。