有三位台籍人士遠赴日本提出訴訟，要求恢復他們的日本國籍，東京地方法院於1月判決敗訴。對此，日本作家本田善彥認為，雖然基本上尊重他們，但是感覺太突兀，像是攀親的陌生人般，令人感到困惑。他詢問親友，有人質疑：「日本戰敗已76年，為何現在才說？」

《產經新聞》曾經報導，有3名台灣男性，2019年向日本的方法院提告，要求日本確認他們仍擁有日本國籍。代理律師指出，這是日本統治時代在台灣出生的人要求恢復日本國籍的首宗訴訟。

此訴訟的原告為97歲的楊馥成、85歲的許華杞、92歲的林余立3人，他們都是日據時代在台灣出生的，而以日本人身分度過了戰時。根據1962年12月日本最高法院的判例中指出，1952年8月日本與中華民國（台灣）之間在「中日和約」生效後，台灣出身的日本人便喪失日本國籍。對此，東京地方法院於今（2022）年1月11日駁回此訴訟。

日本作家本田善彥在最新一期《亞洲週刊》撰文指出，他對於此3名台籍原告基本上抱持尊重的態度，不過，因為感覺太突兀，也看不出其合理的脈絡，所以令人感到困惑和困擾。

本田善彥舉例，這好比在遠親喪禮時，跟他攀親的陌生人般，對方侃侃而談與往生者多熟悉、但很抱歉，他不認識此人，甚至根本都不記得此人，與此人之間也沒有任何共同語言，身邊的眷屬親朋也都不認識此人。在此情況下，一般人只能感到莫名的不自在和迷惑。

本田善彥向幾位日本國內親朋打聽他們的感受，果不其然，多半的人沒有特別排斥，但也沒有歡迎的情緒，只會感到困擾或困惑，或者搞不太懂是怎麼回事。有人反問：「原告到底想怎樣？」有人質疑：「如今距離日本戰敗已76年，為何現在才說？」