高雄疫情持續延燒，高市府5日舉行記者會，公布新增10例本土個案，由於疫情燒進幼兒園，且年節期間民眾南北流動性較大，未打疫苗的幼童染疫機率增大，高雄市長陳其邁宣布，高雄市所有幼兒園延至2月14日開學，希望降低染疫風險。

陳其邁宣布，高雄所有幼兒園延至2月14日開學，而2月7日至11日若家長無法自行照顧幼兒者，非營利、準公共、及私立幼兒園仍提供基本照顧服務，另外，2月11日家長無法自行照顧幼兒者，公立仍提供基本照顧服務。