群光電能(6412)佈局伺服器、低軌道衛星及導入第三代半導體材料氮化鎵(GaN)Type-C筆電電源等高值電源產品有成，隨著新產品出貨逐步放量，群電總經理曾國華表示，今年公司營運可望再創新高，由於過去群電採高配息，以群電2021年獲利推估，配息可望上看5元，若依1月26日封關股價78.9元來估算，殖息率可望逾6%，是兼具高成長及高殖率個股。

群電站穩NB電源領域後，加大投資在伺服器、衛星通訊、充電樁、AIOT/元宇宙等高成長新領域高值電源產品，除低軌道衛星已於去年10月開始出貨，運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品預計於今年第1季開始貢獻營收，公司也加速開發3000瓦到5000瓦的全系列產品，由於伺服器電源1年的產值高達新台幣千億元，群電積極搶攻高階伺服器產品的市佔，可望成為公司未來數年的發展重點。

群電預估，Server & High power BU今年營收可望較去年成長20%，伺服器/儲存/工作站佔公司營收比重可望達10%。

群電也持續精進既有產品線的高值產品，如：180瓦以上的電競筆電以及導入第三代半導體材料氮化鎵(Gallium Nitride，GaN)的Type-C筆電電源，目前新產品均已開始出貨，成為公司營運新動能。

國際品牌大廠日益重視ESG，為電源廠帶來新商機，為因應ESG趨勢，群電積極開發符合環保節能產品，並從中開拓出新商機，公司於5年前開始為車燈廠設計製造用於頭燈的LED晝行、位置兩用燈，開啟了群電綠色車用模組照明時代，經過數年的努力，目前群電可提供並配合汽車原廠進行各式車內外照明之設計與產品開發，以及提供各式LED車燈之設計與生產，重點客戶為大陸的商用車廠，例如：陝汽、北汽、江淮等，群電預估，2022年預計LED車燈產品營收有機會達雙位數年成長。

近來Mini LED科技逐漸成熟並應用在各種產品上，包括電競筆電、電競螢幕、NB與高階電視，甚至是車燈等產品上，在鍵盤背光技術上，群電針對Mini LED鍵盤背光模組研發的獨特技術，讓鍵盤背光節省一半以上的功耗，且達到更好的視覺效果，預計國內NB大廠電競NB的Mini LED鍵盤背光模組將於2022年導入量產，美系客戶也已經開始將Mini LED鍵盤背光功能納入新機種規格中，預計在第4季開始導入量產，隨著產品應用種類持續增加，Mini LED成本將持續下降，預估在2023~2024年更有機會佔鍵盤背光15%以上的份額。

受惠於客戶端需求強勁，群電2021年第4季合併營收優於原先預期，2021年12月合併營收為32.71億元，年增12.9%，累計2021年第4季合併營收106.19億元，季增4.8%，年增14.7%，創下單季歷史新高；累計2021年合併營收達403.60億元，年增近16%，首度突破400億元關卡，創下歷年新高。

在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收表現最佳，年成長逾3成，在較佳的產品組合挹注下，第4季獲利可望維持雙位數年增走勢，全年獲利更可望連續3年改寫歷史紀錄。

由於過去群電配息率高達70%到75%，以群電2021年每股盈餘上看7元來推估，配息可望上看5元，若依1月26日封關股價78.9元來估算，殖息率可望逾6%。

展望第1季，群電指出，訂單展望仍十分強勁，1月和2月因農曆年工作天數較少，但3月就會盡量補上進度，雖然去年第一季基期頗高，但公司仍期望首季能繳出淡季不淡表現，持續挑戰同期新高紀錄。

（時報資訊 張漢綺）