過年9天連假進入尾聲，不少民眾會在春節期間買張刮刮樂試手氣，期待自己一夕暴富。日前就有內行人分享自己的刮刮樂經驗，直言現在只要刮到「神秘代碼」出現，一看就知道有沒有中獎，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，因為很常玩刮刮樂，現在刮到都知道中獎代碼有哪些，「每次刮都很努力不要去看英文代碼，不然刮到一半，3個英文字母出來就知道結果…」並附上一張「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」，只要刮刮樂上出現「TOP」三個英文字母，就代表刮中該獎項的頭獎，100萬則會出現「OML」的字母，至於10萬則是「OHK」或是「OHD」，最小獎100元則為「HUN」。

貼文一出隨即掀起全場共鳴，紛紛留言回應「難怪我刮到一半，我朋友就知道是多少錢了」、「每次刮下去看到P就知道又沒中了」、「我很後悔學會看這個，樂趣少一半」、「會看英文代碼就會覺得刮刮樂不好玩了，因為已經大概知道有沒有望了」。

貼文同樣釣出不少彩券行員工回覆，「我在彩券行打工需要背，不然那麼多客人要兌獎，不可能一個個看玩法，但真的很難背，我也只是記住很常中獎的那些代碼」、「彩券行員工路過，現在玩刮刮樂都很無趣」、「我家是開彩券行的，過年家裡都忙到翻掉的那種，從小到大都知道英文，所以自己完全沒辦法玩刮刮樂」。