一名男網友發現近日不少人抱怨收到假鈔，除了常見的千元假鈔外，竟然連百元假鈔都亂竄，讓他覺得非常扯。其中千元假鈔的下方還惡搞印著「魔術印製廠」讓人看了火冒三丈，引發網友討論。而央行也教授8招來辨認鈔票的真偽，包括真鈔會有凸起觸感、還有變色油墨，且透光可以看到浮水印等等。

一名男網友近日在Dcard上發文說，最近打開臉書一直看到有人收到假鈔，尤其是小店家與外送員收到最多，難道這2個管道是花掉假鈔最好的方式嗎？因為沒有監視器，加上每天收的錢很多，根本無法記得是哪個客人給的。

從男網友分享的截圖中可見，臉書上有網友抱怨自己收到假鈔，而且仔細看才發現鈔票下方本該印著「中央印製廠」竟然被惡搞成「魔術印製廠」；最扯的是百元鈔票也有人造假，苦主在臉書發文痛批，平常對於五百元與千元鈔票都很小心，但沒想到有人連百元鈔票都可以拿假的，畢竟聽說製作百元假鈔的成本高於100元啊！

貼文引起網友熱烈討論，「過年前都很容易收到假錢，跑單的客人也會比較多，連10塊錢也有可能收到湯姆熊代幣」、「連100都有真的扯」、「我之前還收過假的50元硬幣，超氣」、「打工做外送，看到這篇怕爆」、「家裡開餐飲店很有感，最近真的很多，尤其500鈔票，請顧客換一張還會被兇呢！」

假鈔流竄市面上，到底該如何辨認，央行也分享8個步驟來辨認鈔票的真偽。首先，真鈔會有「凸起觸感」，以手指摸鈔券正面左上角應會摸到凸起；第二則是「迎光透視水印」；第三是「輕轉鈔票變色油墨」，不同面額鈔票字體顏色變化不同，例如，百鈔數字會由紫紅色變綠色、五百元鈔票數字則會由金色變綠色。

第四步驟為「輕轉鈔票變色窗式安全線」，真鈔的安全線會變色，且出現對應面額的數字；第五步驟則是「以15度角側面檢視隱藏字」，如果是真鈔，在中文數字下方應會出現阿拉伯數字；第六則是千元鈔票有的「光影變化箔膜」；而2千元鈔票則有「金屬油墨加印2000字樣」；最後則是最右邊的「條狀箔膜光影變化效果」。