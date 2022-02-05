春節專案即將在2月14日結束，外界關心未來是否可能延續7+7、10+4的檢疫方式，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，縮短入境檢疫天數是「勢在必行」，但確切時間點還沒有確定，至於預計縮短到幾天，他並未正面回應，僅表示「一定是逐步來」，在有把握的情況下，根據病毒潛伏期做調整。

前台大感染科醫師林氏璧表示，春節期間平均每天篩檢量約1萬件，和過年前一周相比只有3分之1，認為「年後才是考驗的開始」。陳時中回應，樣本數不足的情況下，沒辦法代表整個社會的染疫情況。

陳時中進一步指出，除非這些篩檢的人裡面陽性率非常高，才可以講說「是不是檢驗不足」，但目前除了特定對象的檢驗之外，其他族群的檢驗陽性率非常低；當然能夠檢驗越多，讓大家能夠安心一點。

林氏璧對此表示，可以接受部長的說法，但呼籲指揮中心公布社區採檢「7天平均陽性率」，讓大家安心。