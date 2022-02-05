男子阿明（化名）在擔任軍職期間，被妻子抓包外遇女同袍雅雅（化名），妻子氣得協議分居。阿明在分居期間和雅雅去做「情侶刺青」，互將彼此名字其中一字紋於身上，被刺青店拍照放上臉書，也成為外遇鐵證。台南地院審理認為阿明與雅雅侵害正宮配偶權，應連帶賠償80萬元，兩人不服上訴，遭台南高分院駁回，全案確定。

根據判決書中，阿明原本擔任軍職（現已辭職），與女同袍雅雅發生婚外情，2020年8月被妻子抓包，之後雙方於同年9月提出離婚以及正式協議分居。

阿明與妻子分居不到一週，就和雅雅穿著情侶裝在賣場用餐、購物，還一起前往刺青店，將彼此名字的其中一個字紋在身上，事後店家將「成果照」PO上臉書，被正宮翻攝，當成證據提告求償200萬元。

台南地院審理後，認為阿明和雅雅的行為已逾越一般男女關係，因此判2人應連帶賠償80萬元。阿明提出上訴，強調妻子未經同意擅自翻拍他的手機，獲得LINE對話截圖，屬於不法取證之證據，沒有證據能力；至於刺青，照片上沒有明顯的臉部特徵，根本無法辨認刺青的人是誰。

不過，台南高分院合議庭認為，雅雅曾向楊妻坦承與阿明有過夜、相約出去玩等行為，阿明也在LINE對話中提及2人的情侶身分，還記下第一次性行為的時間和次數，況且2人從2020年8月下旬起每日密集通話及視訊，後來一起出遊同住、約會，顯然已經超越男女單純友情交往之分際。

審理期間，阿明和雅雅被問到照片中的刺青者是否為他們本人、2人是否曾前往該店刺青等問題，皆拒絕回答。合議庭認為，若照片中的人是無關的第三者，2人直接否認即可，應無拒答的理由，認為兩人空言否認，不足採信，駁回上訴，兩人應連帶賠償80萬元給原配，全案確定。