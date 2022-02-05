去年業績創下歷年新高的崧騰(3484)今年可望更好，由於公司在電動手工具機客戶端產品品項持續增加，且電動車部分產品逐步放量，崧騰表示，今年業績可望再創歷年新高，以崧騰去年每股盈餘可望上看8元及往年配息率約60%估算，今年股息有機會達4.8元到5元，躋身為高殖息率股。

崧騰自2012年啟動轉型，捨棄3C領域產品，將產品轉向手工具機等工控、變頻家電、車用與醫材非IT產品，公司長期與日本專業電動工具機大廠Matika合作，共同開發電源零組件與電源控制模組，近幾年Matika持續擴大產品應用，從居家修繕市場跨入園藝等新領域，且基於環保及效率考量，DC變頻工具機成為主流，崧騰出貨產品品項也堆疊式逐年增加，加上變頻家電滲透率提升，目前電動工具機及變頻家電等產品已成為崧騰營運成長主力。

在電動車相關產品部分，目前崧騰車用產品客戶涵蓋歐洲及美國車廠，公司亦搭配國內電源大廠開發電動車電源相關產品，去年車用產品佔公司營收比重約3%，公司預估，今年車用產品營收可望較去年成長1倍，隨著電動車市場成長，預估電動車相關產品將自2024年到2025年跳躍性成長，成為營運成長新動能。

在電動工具機及家電需求強勁下，崧騰2021年前3季稅後盈餘達4.68億元，年增1.17倍，已超越2020年全年，每股盈餘達6.71元，累計2021年合併營收為69.29億元，年成長48.7%，儘管去年第4季因缺料及材料成本上揚，致使營收及毛利率受到影響，法人預估，崧騰2021年獲利仍有機會突破8元，創下歷年新高。

崧騰往年配息率約在60%，以去年獲利及配息率來估算，今年每股配息有機會達4.8元到5元，若依1月26日封關股價80.9元來估算，殖息率可望上看6%。

崧騰表示，目前訂單狀況很好，今年營收可望兩位數成長，獲利亦可望優於去年，再創歷年新高。

（時報資訊 張漢綺）