高雄市長陳其邁宣布高雄港區工作人員、旗津造船廠及修船廠工作人員、旗津區全區民眾都必須全數在開工前篩檢。（本報資料照片）

高雄疫情持續延燒，高市府5日舉行記者會，公布新增10例本土個案，其中9人屬於高雄港傳播鏈的確診者，年節連假即將結束，各地民眾即將開工，高雄市長陳其邁宣布高雄港區工作人員、旗津造船廠及修船廠工作人員、旗津區全區民眾都必須全數在開工前篩檢。

陳其邁表示，高雄港區工作人員應於2月7日、2月8日攜帶健保卡，依簡訊通知的時間、地點前往篩檢站進行開工前篩檢，而旗津造船廠、修船廠所屬的相關工作人員則須於2月7日攜帶健保卡，依簡訊通知的時間、地點前往篩檢，若港區、造船廠、修船廠員工未篩檢者禁止進入場區工作。

另外，旗津區全區民眾必須於2月6日到旗津醫院、旗津福壽宮、旗津廣濟宮、高科大旗津校區等4大篩檢站進行全區的第2次篩檢，民眾可於上午9時至12時、下午1時30分至4時30分、晚間6時到9時前往篩檢，盼能藉由開工前的篩檢，降低社區傳染風險。