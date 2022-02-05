統聯客運黃姓司機5日凌晨3點多，疑因視線昏暗開錯路，自撞台39線台南新化區的分隔島，造成燈桿、號誌控制箱及車輛毀損，車上2名乘客也多處挫傷，經送往部立台南醫院新化分院救治，幸好沒有生命危險。相關肇事原因正由新化警方深入調查中。

警方調查，今天凌晨3時40分左右，黃姓司機駕駛統聯客運行駛在台39線北上快車道，當行經新化區台39線與大智路時，不慎自撞分隔島，造成燈桿、號誌控制箱及車輛毀損，以及車上2名乘客多處挫傷。

消防人員據報到場後，除將受傷的乘客送往部南新化分院救治，車上其餘7名乘客則由客運公司調派其他車輛接駁北上外，現場還因號誌控制箱遭毀損，導致路口號誌無法運作，新化警方也指派2名員警到該路口協助疏導交通，並立即通報市府交通局號誌維修小組於天亮後前來維修。

警方表示，黃姓駕駛的酒測值為0，事發當時因現場並無其他車輛，員警詢問他為何仍發生事故時，據黃男說，係因台39線路燈不夠亮，視線昏暗且自覺走錯路，正準備迴轉時，因過度緊張才會肇事。